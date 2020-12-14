Чиновникам Новосибирска пригрозили увольнением за участие в незаконных новогодних вечеринках

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил чиновникам увольнением за участие в незаконных новогодних вечеринках, которые в обход запрета намерены проводить некоторые рестораны.

«Некоторые учреждения общественного питания, развлекательные организации в нарушение всех ограничительных мер планируют организовывать предновогодние и новогодние — можно сказать: подпольные — ночные вечерники, — сообщил Травников на оперативном совещании. — В первую очередь представители органов власти должны демонстрировать дисциплинированность при соблюдении всех необходимых вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения».

Ранее власти Новосибирской области запретили работу общепита с полуночи до восьми утра, а также все массовые мероприятия.