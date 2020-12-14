Юрию Дмитриеву присудили премию «За права человека и верховенство права»

Историк, руководитель карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев стал лауреатом франко-германской премии «За права человека и верховенство права». Премия, учрежденная министерствами иностранных дел Франции и Германии, вручается за вклад в защиту и продвижение прав человека в своей стране и на международном уровне.

«Юрий Дмитриев в течение четырех лет подвергается преследованиям по сфальсифицированным обвинениям. Три месяца назад он был приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима. По ряду обвинений суд над ним все еще продолжается. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным. Подлинная причина преследования Дмитриева не в предъявляемых ему обвинениях (в изготовлении детской порнографии; в совершении развратных действий; в незаконном хранении оружия), а в его активной общественной позиции и публичных усилиях по сохранению памяти о репрессиях в Карелии», — отмечают в «Мемориале».

17 декабря должно состояться очередное заседание по делу Дмитриева в Петрозаводском городском суде.

Лауреатами премии также стали юристы, правозащитники, общественные деятели и гражданские активисты из Ливана, Египта, Южного Судана, Анголы, Китая, Словакии и других стран.

В 2018 году премия «За права человека и верховенство права» была присуждена Оюбу Титиеву, возглавлявшему грозненский офис Правозащитного центра «Мемориал».