«Ъ»: США могут закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке

США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом пишет «КоммерсантЪ», отмечая, что визовое обслуживание россиян этими подразделениями не ведется уже давно, а иная деятельность в условиях пандемии сильно ограничена.

В субботу стало известно о временном закрытии генерального консульства России в Нью-Йорке. «В связи с обострением эпидемиологической обстановки генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин. Посетители, ранее записанные на прием в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы», — сообщило консульство в Twitter. В консульский округ этой дипмиссии входит 15 американских штатов, отмечает «Ъ».