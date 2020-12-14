В Москве у здания ФСБ задержали журналиста Дмитрия Низовцева

UPD: Низовцев сообщил, что его отпустили из отдела полиции без протокола. Полицейские и сотрудники ФСБ хотели узнать, что он делал возле ведомства.

Эксклюзивное видео допроса Дмитрия Низовцева pic.twitter.com/WzTsXPkZfP — «Штаб». За кадром (@shtab_kek) December 14, 2020

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Журналиста Дмитрия Низовцева задержали в Москве у здания ФСБ, когда он снимал репортаж для канала «Штаб» сторонников Алексея Навального, сообщил политик в Twitter. Низовцев в микроблоге написал, что его доставили в отдел полиции, но конкретных обвинений пока не предъявили.

Сотрудник дежурной части ОВД Раменки подтвердил «Открытым медиа», что Низовцев действительно находится у них. «Дмитрия Низовцева задержали сотрудники ФСБ, нам никаких рапоротов не предоставили. Сейчас с ним общаются оперативники ФСБ», — отметил он. На каком основании Низовцева задержали и доставили в отдел, собеседник пояснить не смог.