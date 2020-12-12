Игорь Эйдман: Новые «плоскоземельцы»

Трамписты, даже после решения всех судов, включая Верховный, продолжающие отрицать поражение Трампа и повторять его бредни о "китайско-венесуэльском заговоре", перестали быть политическим движением и превратились в сообщество фриков с альтернативной картиной мира.

Таких в последнее время много развелось: плоскоземельцы, антипрививочники, новыехронологисты, отрицатели полёта на луну, короновируса, Холокоста. Теперь в этот ряд вошли "Свидетели победы Трампа".

Неизбежна дальнейшая маргинализация трампизма, превращение его в секту, смысл существования которой - сбор с лоховатых участников денег для предводителя. Чтобы быть в секте, мало поддерживать Трампа, нужно отрицать его поражение и верить в теорию заговора.

Республиканской партии придётся срочно открещиваться от этой секты, иначе она станет ее филиалом.

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