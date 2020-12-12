Александр Кынев: Трампизм как он есть

Отклонённый Верховным судом США (в том числе против этого иска, т.е. против Трампа, голосовали все три назначенных им судьи - Кавано, Барретт и Горсач) безумный иск генерального прокурора Техаса был поддержан 126 членами Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии - это почти две трети фракции. Иск фактически требовал заблокировать голоса выборщиков в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Джорджии из-за претензий к порядку голосования в этих штатах .

При этом в самом Техасе досрочное голосование тоже было продлено на неделю, но это техасского прокурора-трамписта не возмущало.

Более того, в число 126 сторонников иска входят 19 конгрессменов, которые представляют округа в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине. Все эти 19 депутатов были избраны по тем же правилам, против которых они сейчас возражают. Просят ли они одновременно о расследовании их собственных побед на выборах в ноябре? Потому что, подписываясь под безумным техасским иском, эти 19 законодателей по сути утверждают, что сами избраны незаконно. Трампизм как он есть. Раз мне не выгодно, значит незаконно, а дальше о последствиях думать не надо

Источник