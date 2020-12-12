Алексей Макаркин: Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia

За это решение проголосовали семеро судей, включая всех троих номинантов Дональда Трампа – Нила Горсача, Бретта Кавано и Эми Кони Барретт. За принятие к рассмотрению иска (хотя и против блокировки сертификации результатов выборов в четырех штатах) выступили двое самых консервативных судей – Кларенс Томас, номинированный Джорджем Бушем-старшим, и Сэмюэль Алито, выдвиженец Джорджа Буша-младшего.

То же самое соотношение – с теми же судьями, голосовавшими против – было в июле, когда суд предписал обеспечить прокуратуре доступ к налоговым декларациям Трампа, чего тот всячески пытался избежать. Разочарование Трампа в своих нелояльных номинантах привело к тому, что после смерти судьи Рут Бейдер Гинзбург (вызвавшей неприличное ликование в рядах трампистов) он сделал ставку на Барретт с ее репутацией твердого консерватора, проигнорировав более умеренную судью Барбару Лагоа.

Решение Горсача и Кавано не было неожиданным. Кавано за непродолжительный срок работы в Верховном суде сблизился с председателем Верховного суда Джоном Робертсом, за годы работы в суде эволюционировавшим к центру. Они вместе голосовали против отказа от государственного финансирования планирования семьи в рамках программы Medicaid. Также Кавано и Робертс присоединились к либеральным судьям, санкционировав запрет смертной казни «умственно отсталого» человека.

Горсач стал автором решения по знаковому делу, согласно которому предоставлялась правовая защита ЛГБТ-людям, подвергающимся дискриминации. Против этого решения с оригиналистских позиций жестко выступили судьи Томас и Алито, тогда как Кавано, также голосовавший против него, выступил с особым мнением, позитивно отозвавшись о борьбе ЛГБТ за свои права, но посчитав, что такое решение должен принимать не суд, а Конгресс в соответствии с принципом разделения властей. Также Горсач дважды голосовал вместе с либеральными судьями за решения, вынесенные в интересах индейских племен.

Впрочем, Кавано и Горсач голосовали против отмены закона штата Луизиана об ограничении абортов (одного из серии «антиабортных» законов, принятых республиканскими легислатурами; здесь они разошлись с Робертсом, чей голос позволил отменить закон). Но Кавано и здесь сделал примечательную оговорку, отметив, что может пересмотреть свою позицию, если реализуются прогнозы защитников абортов о массовых нарушениях прав человека.

В октябре наш сайт «Политком.ру» писал: «В любом случае, Барретт по своим взглядам принципиально отличается от кумира американских трампистов – судью из Алабамы Роя Мура, дважды увольнявшегося за отказ удалить из зала суда монумент с библейскими заповедями и за игнорирование решения Верховного суда по однополым бракам (позднее он баллотировался в сенаторы и проиграл выборы после обвинений в сексуальных преступлениях). Даже многие консервативные судьи не могут не учитывать современные реалии – этим могут быть объяснены и приведенные выше примеры эволюции взглядов судей. Какова будет реальная расстановка сил в Верховном суде, станет ясно уже в ближайшем будущем».

Назначение Барретт усилило позиции консерваторов. В прошлом месяце ее голос оказался решающим для удовлетворения просьбы Римско-католической епархии Бруклина и двух ортодоксальных еврейских общин запретить ограничения на посещаемость в церквях и синагогах. Принцип религиозной свободы, важный для консерваторов, был, по мнению пяти судей, нарушен демократическим губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Но в вопросе о техасском иске она встала на сторону и закона, и своих юридических принципов. Техасский иск в случае его принятия к рассмотрению стал бы вмешательством в права штатов (будь то со стороны федеральных властей или других штатов), которого консерваторы стараются всячески избегать. Его поддержка многочисленными республиканскими законодателями и генеральными прокурорами штатов (эта должность в США избираемая) была связаны с опасениями, что Трамп обвинит их в предательстве и натравит на них своих сторонников, что может стоить им переизбрания.

Трое судей, номинированных Трампом, не питают никаких симпатий к Джо Байдену и Камале Харрис. Тем более, что Харрис была одним из главных участниц мощнейшей кампании в Сенате против назначения Кавано. Однако в своем решении они опирались на свое понимание права, а не на политические интересы.

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