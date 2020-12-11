Кинопродюсер Сэм Клебанов о Ким Ки Дуке

Я очень долго не хотел верить этой новости, не имевшей официального подтверждения, но, как ни печально, это факт: сегодня ночью в Латвии умер от ковида Ким Ки-дук. Я прокатывал несколько его фильмом, в том числе победившую в Венеции "Пьету", много раз с ним встречался на разных кинофестивалях - и как прокатчик, и как журналист, гулял с ним по Москве, показывал город, когда он первый раз приезжал на ММКФ. У меня с ним сложились за эти годы очень добрые отношения, поэтому эта потеря воспринимается как очень личная. Но это, конечно, и огромная утрата для кинематографа. У Ким Ки-дука были очень разные периоды в творчестве - и более и менее удачные, но все по-своему интересные. Иногда он выдавал по два фильма в год, иногда вдруг пропадал на пару лет, чтобы вернуться с новым радикальным экспериментом. В своих фильмах он мог быть и предельно жестоким - и особо изобретательным в области терзания плоти своих героев - и до сентиментальности нежным. Всегда со своим неповторимым стилем и языком и никогда не повторяющимся. Последним его фильмом, который я прокатывал была "Сеть" - трагическая история северокорейского рыбака, которого течение уносит в Южную Корею. Для меня это - один из его лучших фильмов. Менялись не только его фильмы, но и он сам. Предпоследний раз мы виделись в Венеции в 2012 году. Случайно встретились вечером на улице накануне закрытия фестиваля. На фото видно, что в руках у него коробка - это "Лев Будущего" - приз молодых кинокритиков за "Пьету". Я тогда пожелал ему, чтобы на следующий день он получил и "Золотого Льва" и очень радовался за него, когда так и случилось. Через полтора месяца мы снова встретились в Пусане, где его чествовали, как первого корейского режиссёра, получившего золото на одном из трёх главных фестивалей мира. До этого он был на родине почти маргиналом, снимавшим странные фильмы для кинофестивалей, а стал вдруг почти национальным героем, и его портреты украшали обложки глянцевых журналов. Кажется, он был сам немного ошарашен этой метаморфозой. Я прочитал, что он собирался обосноваться в Латвии, планировал снимать свой следующий фильм в Эстонии. Просто безумно жаль, что всё так рано, внезапно и трагически закончилось...

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