Власти Москвы расширяют список групп для вакцинации от COVID-19

С 14 декабря в Москве возможность поставить прививку от коронавируса появится не только у медиков и педагогов, но и у работников МФЦ, культуры, торговли и услуг. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины. Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг. По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих», — написал он в своем блоге.

С 5 декабря в Москве началась вакцинация сотрудников медицинских и образовательных организаций, а также учреждений социальной защиты.