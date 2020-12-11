Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты

После президента и главы правительства ростом цен на продукты занялась Генеральная прокуратура.

«В настоящее время отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал на 71,5 %, масло подсолнечное — на 23,8 %, мука — на 12,9 %, хлеб — на 6,3 %», — отмечается в сообщении ведомства.

Поэтому прокурорам в регионах «поручено активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости». При выявлении нарушений «будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров».

10 декабря сообщалось, что правительство и участники рынка договорились установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Это произошло после того как с критикой на членов своего кабмина обрушился премьер Михаил Мишустин, обвинив их в росте цен на продукты. Главу правительства к этому подтолкнул Владимир Путин, который 9 декабря выразил недоумение ростом цен на продукты в России.