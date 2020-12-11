В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности для «иноагентов»

Штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет будет грозить россиянам, которые не подали заявление на включение в реестр «иностранных агентов» или отчет о своей работе. Это следует из законопроекта, который внесли в Госдуму, передает «Медиазона».

В документе говорится и об уголовной ответственности для СМИ, признанных «иностранными агентами». В случае принятия документа, сотрудники и учредители СМИ могут стать фигурантами дел по статье 330.1 УК. В качестве наказания предусматривают штрафы до 300 тысяч рублей либо исправительные или обязательные работы.