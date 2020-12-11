Close

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности для «иноагентов»

11.12.2020

Штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет будет грозить россиянам, которые не подали заявление на включение в реестр «иностранных агентов» или отчет о своей работе. Это следует из законопроекта, который внесли в Госдуму, передает «Медиазона».

В документе говорится и об уголовной ответственности для СМИ, признанных «иностранными агентами». В случае принятия документа, сотрудники и учредители СМИ могут стать фигурантами дел по статье 330.1 УК. В качестве наказания предусматривают штрафы до 300 тысяч рублей либо исправительные или обязательные работы.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.