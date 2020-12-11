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Путин объяснил отсутствие уголовного дела по факту отравления Навального

11.12.2020

«Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело», — заявил президент Владимир Путин на вопрос о возможности возбудить уголовное дело из-за отравления Алексея Навального.

Так он ответил на слова Николая Сванидзе во время встречи с членами Совета по правам человека. При этом, по словам Путина, «проверка проводится»: «Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов».

«По поводу отравления известного фигуранта», президент также пояснил, что у следствия нет материалов: «Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования. А по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы. Наши готовы приехать за границу — и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?»

«И после этого у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что отравление - личный приказ Путина? — задается вопросом Алексей Навальный. — Как верно напоминает глава юротдела ФБК Вячеслав Гимади, Путин снова врет в каждом слове. Ни СК, ни прокуратура проверкой моего дела не занимаются. Это официально сказано представителем Генпрокуратуры в суде. Проверку ведет только транспортная полиция, которая уже несколько раз выносила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела».

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