Генпрокуратура обжалует штраф для хосписа «Дом с маяком»

В Генпрокуратуре сочли, что в деле детского хосписа «Дом с маяком» нет состава преступления, поэтому ведомство обжалует решение районного суда с требованием отменить штраф в 200 тысяч рублей.

«По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения», — говорится в сообщении ведомства, передает РБК.

Накануне Зюзинский суд Москвы оштрафовал «Дом с маяком» из-за допущенных ошибок при ведении журнала учета и использования наркотических лекарственных препаратов. До этого в хосписе прошла внеплановая проверка МВД, полицейские составили протокол из-за несвоевременного заполнения журнала учета препаратов.