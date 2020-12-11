У здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв

UPD: В ФСБ подтвердили ранение шестерых сотрудников.

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Несколько человек пострадали при взрыве около здания ФСБ в в Карачаево-Черкесии. По данным источников «Интерфакса», взрыв утроил смертник в селе Учкекен. Сам он погиб, ранен один сотрудник ФСБ и один гражданский.

Смертин мог принадлежать к одной из экстремистских группировок. «По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья», — заявил собеседник агентства. По его словам, перед взрывом тот подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар».

Baza пишет о шести пострадавших. По данным канала, сначала у здания взорвалась небольшая бомба, а когда сотрудники вышли посмотреть в чем дело, к месту подъехала машина, из которой выбежал смертник и устроил второй взрыв.