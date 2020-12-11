Дочь Кириенко показала справку об отсутствии второго гражданства

Любовь Кириенко, дочь первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, предоставила журналистам справку об отсутствии у нее второго гражданства. В документе, который публикует РБК, говорится, что сведений о наличии у Кириенко одновременно с российским гражданства иностранного государства «в учетах МВД России не содержалось и не содержится в настоящее время».



Ранее The Insider сообщал, что Любовь Кириенко получила гражданство Франции, издание обнаружило ее имя в базе лиц с двойным гражданством. Сама Кириенко позже эту информацию отрицала.



В справке от МВД сказано, что в 2014 году Кириенко подавала уведомление о наличии учебной визы (вида на жительство) во Франции сроком на десять месяцев. Но сведений о двойном гражданстве нет и не было.