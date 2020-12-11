Журналист Михаил Зеленский: К лету 2034 года уложимся

«За этот период времени записалось около 20 тысяч человек, больше 6 тысяч привилось», — сказал он в эфире «России 24».

То есть за первые два выходных дня привилось две тысячи человек, а потом за три будних — ещё четыре. Это в среднем 1200 человек в день. Открыто 70 пунктов вакцинации, то есть: в Москве за один день на один пункт вакцинации приходит СЕМНАДЦАТЬ человек — это всего три с половиной упаковки вакцины, катастрофически мало

В Москве, по оценке самого Собянина, надо привить шесть-семь миллионов человек, чтобы создать прослойку жителей с иммунитетом. Чтобы вакцинировать шесть миллионов человек со скоростью 1200 прививок в день понадобится ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДНЕЙ — то есть к лету 2034 года уложимся.

Собянин тоже это видит, поэтому уже предлагает снять ограничения и прививать всех подряд, а не только врачей и учителей. Хотя мы с вами знаем, что ограничения и так не соблюдают: лишь бы хоть кто-то записался и пришёл.

Это всё очень грустно, потому что показывает совершенное недоверие к действиям властей в то время, когда это чрезвычайно необходимо. И не работает даже принуждение — это вам не на выборы бюджетников сгонять, они по-настоящему боятся за своё здоровье.

Значит будут заставлять прививаться санкциями для тех, кто не сделал укол.

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