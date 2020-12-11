Тиньков объяснил продажу пакета акций Тинькофф банка

$325 млн, вырученные от продажи акций TCS Group, Олег Тиньков направит на создание фонда борьбы с лейкемией и решение своих юридических проблем. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение бизнесмена.

«Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. В частности, привлеченные в рамках сделки средства, будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства», — сообщил Тиньков. На создание фонда уйдет до $200 млн. Часть привлеченных средств будет также использована Тиньковым «для урегулирования личных юридических проблем».

После завершения сделки траст, подконтрольный бизнесмену и его семье, будет обладать долей свыше 35% и останется крупнейшим акционером группы. Кроме того, Тиньков обязуется не продавать акции группы в течение полугода.

О том, что подконтрольный Тинькову и его семье Rigi Trust готовится продать глобальные депозитарные расписки TCS Group на сумму около $300 млн, стало известно накануне. Ранее у Тинькова обнаружили острую форму лейкемии. Ему пришлось пойти на пересадку костного мозга. Перед операцией бизнесмен обратил внимание на то, что в России не хватает доноров костного мозга, и обещал «как-то это менять потихоньку».