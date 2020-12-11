Минобороны: на зарубежные гранты готовится серия псевдоаналитических расследований об опасности российской вакцины

О кампании по дискредитации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую готовят за рубежом, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины. В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ», — передает «Интерфакс» слова Конашенкова.

По его словам, уже более 10 тыс. российских военных привили от коронавируса «Спутником V». До конца года вакцинацию пройдут около 100 тыс. военнослужащих.