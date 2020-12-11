Политолог Татьяна Становая: Путин знает гораздо меньше нас

Путин часто мог делать какие-то ошибки, оговорки, допускать неточности и передергивать, но все было так или иначе в рамках допустимого, простительного. Нынешний сюжет это нечто совершенно невообразимое. Впервые за 20 лет он банально все переврал, просто потому что не в курсе. И кто там говорит, что все решает Путин? Он знает гораздо меньше нас с Вами

Президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ сказал, что уголовное преследование Ивана Сафронова не касается его журналистской деятельности, а связано с работой советником главы «Роскосмоса». Кроме того, Путин говоря о деле, произнес слово «осужден». Трансляцию вел телеканал «Россия 24». После этого ответа она прекратилась.

Источник