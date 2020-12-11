Белорусская оппозиция открыла «народные посольства» в двадцати странах

Об открытии «народных» посольств объявили в Координационном совете белорусской оппозиции. Проект запущен сообществом белорусских диаспор и нацелен на защиту прав, поддержку и солидаризацию белорусов, живущих в разных странах мира.

«Мы должны направить все наши силы, всю нашу энергию, все внимание на общее дело. Сегодня, как никогда, нам важно быть вместе. Рассказывайте всем о примерах нашей солидарности и взаимопомощи. О нашей непрекращающейся жажде свободы. Об уникальном белорусском достоинстве», — сказала на церемонии открытия, которая прошла в режиме онлайн, Светлана Тихановская.

Член президиума КС Павел Латушко сообщил, что «народные посольства» начинают работу в 20 странах мира, включая Россию, Литву, Швецию, Германию, Великобританию, Испанию, Бразилию, передает «Интерфакс».

«Это будут пункты для получения информации от белорусских граждан, которые нуждаются в какой-либо помощи, для распространения информации о реальном положении дел в нашей стране. Народные посольства будут заниматься, в том числе коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, осуществлять взаимодействие с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия», — пояснил Латушко.

Ранее Тихановская назначила своего представителя по международным делам. Им стал Валерий Ковалевский. Ранее в МИД Белоруссии он занимался отношениями с США, работал в посольстве в Вашингтоне. До назначения представителем Тихановской работал в штаб-квартире Всемирного банка.