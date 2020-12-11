Комитет американского регулятора одобрил выдачу разрешения вакцине от Pfizer и BioNTech

Специализированный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) поддержал экстренное использование вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Обсуждение длилось девять часов, отмечает «Голос Америки».

Экспертам нужно было ответить на вопрос: «На основании совокупности имеющихся научных данных о вакцине против COVID-19 производства Pfizer / BioNTech, перевешивают ли преимущества вакцины ее риски при использовании для людей в возрасте 16 лет и старше?». Из 22 человек, входящих в состав спецкомиссии FDA, 17 проголосовали «за», четыре — «против» и один воздержался.

С рекомендацией комитета FDA, скорее всего, выдаст окончательное согласие на использование вакцины уже в пятницу или субботу. Власти тогда отправят 6,4 млн доз вакцины во все регионы страны. Первыми ее получат медицинские работники.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер четверга в США было зарегистрировано 15,5 млн случаев заражений и более 291 тыс. смертей в результате осложнений от коронавируса.

Ранее вакцину от Pfizer и BionTech начали использовать в Великобритании.