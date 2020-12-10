США и Британия ввели новые санкции против представителей Чечни

Администрация США объявила о санкциях против шести компаний, которые предоставляют финансирование главе Чечни Рамзану Кадырову. Это промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб «Ахмат», ООО «Чеченские минеральные воды», футбольный клуб «Ахмат» и ООО «МегаСтройИнвест».

Как отмечают в Минфине США, моторизованный полк «Кадыровцы», «выполняя распоряжения Кадырова», продолжает нарушать права человека, в частности, отмечаются похищение людей, издевательства, убийство членов сообщества ЛГБТ. «Кадыровцев» также обвиняют в исполнении внесудебных казней и прочих нарушениях, в том числе задержании журналистов и активистов, передает «Интерфакс».

Кроме того, под санкции попали пять человек, которые, как отмечает Минфин США, являются участниками «сети Кадырова».

Лондон ввел санкции против спецподразделения «Терек», председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, замминистра внутренних дел республики Апти Алаудинова и бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева. Они, как считают власти Британии, ответственны за пытки и другие нарушения прав человека в отношении членов ЛГБТ-сообщества.