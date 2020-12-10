Правительство ограничивает цены на сахар и подсолнечное масло

Правительство намерено установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Источники РБК среди участников рынка, приглашенные на совещание к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, говорят, что оптовую стоимость сахара ограничат 36 руб. за килограмм, масла — 95 руб. за килограмм. В рознице цены на эти продукты составят 45 руб. и 110 руб. за килограмм соответственно. Решение будет закреплено соглашением между участниками рынка.

«Речь идет о, своего рода, добровольном самоограничении», — сказал один из собеседников «Интерфакса». В случае, если цены в рознице не стабилизируются, то могут быть приняты дополнительные ограничительные меры, например, введение экспортной пошлины на подсолнечное масло.

Ранее премьер Михаил Мишустин раскритиковал действия министерств, не отреагировавших на рост цен на продукты, и поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры.