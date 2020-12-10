Андрей Пивоваров: Путин стремительно теряет рейтинг среди молодежи

В конце ноября «Левада» провела опрос, который показал интересную тенденцию. Если за год рейтинг Путина в целом почти не изменился, то он очень резко упал среди тех, кому от 18 до 24 лет: с 36% до 20%.

Это, конечно, можно объяснить тем, что молодёжь теряет надежду на будущее. И если более взрослые люди примирились с тем, что ничего меняться не будет, то ребята, кто только ищет своё место в жизни, к этому не готовы. Раньше лояльность покупали благами, потом пугали внешним врагом, а теперь Путину нечего предложить кроме страха. Я думаю, что падение рейтинга Путина с 36% до 20% может ещё свидетельствовать о политизации молодёжи. Ответить, что «я за Путина», обычно означает, что человек особо не следит за политикой и называет тот ответ, который, как он думает, от него хотят услышать.

Сейчас начинает голосовать «первое путинское поколение», кто даже не застал Ельцина. Именно их очень сильно задела кампания против поправок и Путин-2036. Помните, как мы все с удивлением смотрели, как молодые ребята развернули в Тиктоке масштабную агитацию против поправок? Это начало новой волны. А как известно в мировой практике, если человек проголосовал один раз, то с высокой вероятностью это входит в привычку и он дальше продолжит регулярно ходить на выборы. Увидим ли мы наконец более высокие проценты голосующих среди молодёжи? Очень надеюсь.

При этом удивительно, что события этого года практически не повлияли на изменение рейтинга Путина среди людей старше 24 лет: хотя были и поправки, и переполненные больницы, и безработица, и брошенный бизнес, и Хабаровск. Однако может оказаться, что люди ещё не переварили последствия этих событий и рейтинг снизиться, но позже.

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