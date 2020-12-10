Путин заявил о косвенном признании вины Ходорковским

Президент Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ заявил, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в письме с просьбой о помиловании косвенно признал вину. Сам бизнесмен всегда утверждал, что признания не давал.

«Он косвенно признал, в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока потому, что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал его, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал Путин.

В интервью The New Times Ходорковский говорил, что вины не признавал. «Потому что, как только я пишу, что признаю вину, у меня куча уважаемых мною людей попадают в очень тяжелую ситуацию. Потому что, как у нас рисуют, безразмерно организованная группа, понятно… А с моим признанием это фактически любой человек, ранее работающий в ЮКОСе, становится выдаваемым. Поэтому это был вопрос, который даже мною не обсуждался», — рассказывал Ходорковский. — Написать признание вины имело вполне конкретные последствия для очень широкого круга людей, которых мне подставлять ровно никакого основания не было. В этот раз мне сказали: не надо писать признание вины».

Михаила Ходорковского арестовали в 2003 году. По двум делам он получил 14 лет колонии. В декабре 2013 года он написал президенту прошение о помиловании. После освобождения он покинул Россию.

«Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или действительно не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение. Я благодарен ему, что он дал мне возможность попрощаться с мамой, и не в претензии, если это возрастная забывчивость», — сказал сегодня Ходорковский в беседе с «МБХ медиа».