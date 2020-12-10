В Ливии освободили связанного с Пригожиным политтехнолога

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, политтехнолог Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, задержанные в 2019 году в Ливии, освобождены. Об этом в четверг сообщил президент фонда Александр Малькевич, передает ТАСС.

По его словам, это стало возможно в результате «сложнейшей практически спецоперации, проведенной Министерством обороны РФ и Министерством иностранных дел РФ, а также благодаря усилиям других организаций».

Политтехнолог Максим Шугалей и медик-переводчик из Москвы, выпускник РУДН Самер Суайфан были арестованы в столице Ливии в мае 2019 года. Их деятельность в Триполи связывали с вмешательством структур бизнесмена Евгения Пригожина (в том числе ЧВК «Вагнер») в гражданскую войну в Ливии. Узнать о том, как Шугалей попал в тюрьму, можно из четвертой части расследования «Шеф и повар».