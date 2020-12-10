Обсуждая амнистию, Путин вспомнил судьбу царской России

На встрече с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин предупредил об опасности широкой амнистии.

«По поводу широкой амнистии: здесь надо внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию, известно, чем царская Россия закончила, когда на улицах оказалось огромное количество людей, выпущенных временным правительством из-за решетки. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт, он должен использоваться», — сказал он, отвечая на предложение Евы Меркачевой, передает «Интерфакс».

Меркачева попросила Путина провести в стране широкую амнистию, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.