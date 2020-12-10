Путин заявил, что Сафронова уже осудили за передачу сведений на посту советника «Роскосмоса»

Президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ сказал, что уголовное преследование Ивана Сафронова не касается его журналистской деятельности, а связано с работой советником главы «Роскосмоса». Кроме того, Путин говоря о деле, произнес слово «осужден». Трансляцию вел телеканал «Россия 24». После этого ответа она прекратилась.

«Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в «Роскосмосе» и за ту информацию, которую он передавал сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он давно ушел», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что госизмена — «это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание».

«Другое дело, если речь идет об информации, которая находится в открытом доступе, которая уже не является секретной по факту ее опубликования, конечно, тогда это полная чушь. Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому-либо», — добавил Путин.

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что его дело Сафронова не связано с его работой в корпорации. По версии ФСБ, он еще в 2017 году передал представителю чешской разведки секретные сведения, сообщали его адвокаты. В это время журналист работал в «Коммерсанте», а советником главы «Роскосмоса» стал только в мае 2020 года.

Путин, вероятно, был дезинформирован следствием и запутался в обстоятельствах уголовного дела, сказал «Открытым медиа» адвокат Иван Павлов, защищающий Сафронова.