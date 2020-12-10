«Мемориал» передал в Госдуму петицию с требованием вернуть «детей ГУЛАГа» домой

Представители Международного «Мемориала», жертвы репрессий и юристы подали в приемную Госдумы петицию с требованием принять закон, по которому дети репрессированных смогут вернуться из ссылки. Ее с 17 сентября подписали более 82 тыс. человек. Они призывают парламент принять закон, который позволит жертвам репрессий получить жилье за счет средств федерального бюджета в кратчайшие сроки. Дума обязана рассмотреть петицию и дать ответ в течение 30 дней.

10 декабря 2019 года Конституционный суд принял постановление по делу жертв советских репрессий, которые все еще не могут вернуться на прежнее место жительства своих семей и получить там от государства жилье взамен незаконно отнятого, напоминают в «Мемориале».

«Это право есть у них по закону, но закон до сих пор не работал. Полторы тысячи «детей ГУЛАГа», многие из которых уже глубокие старики, до сих пор живут в ссылке. Конституционный суд потребовал незамедлительно исправить закон и восстановить права «детей ГУЛАГа». Однако спустя год это решение до сих пор не исполнено. Более того, оно рискует так и остаться неисполненным», — говорят правозащитники.

После решения КС в Госдуму были внесены два законопроекта — правительственный и альтернативный (от фракции «Справедливая Россия»). В первом чтении депутаты приняли правительственный вариант, по которому жертвы репрессий попадут в общую очередь на жилье длиной в 25–30 лет и до возвращения не доживут. Альтернативный законопроект, по которому они должны были бы в течение одного года получить федеральные выплаты на жилье, Дума отклонила, отмечают в «Мемориале». Поправки в принятый законопроект можно внести до 25 декабря. Второе чтение законопроекта состоится не ранее января 2021 года.