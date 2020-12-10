Путин прокомментировал самоубийство журналистки Славиной

«Это не связано со злоупотреблениями со стороны органов следствия», — прокомментировал президент Владимир Путин самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной.

«Я просто не понимаю, что было тогда причиной для суицида, если она не была даже объектом дела», — сказал он на встрече с членами Совета по правам человека, передает «Медиазона».

Президент общественного фонда «Антимафия» Евгений Мысловский сказал, что причина в психике, потому что Славиной «казалось, что ее затравили». «Есть вопросы к состоянию некоторых следователей и их руководителей, они раскрепощены своей полной безнаказанностью за свои психологические трюки по отношению не только к обвиняемым, но и свидетелям. <…> Далеко неслучайны первые заявления следователей, которые были направлены на отрицание какой-либо связи обыска с самоубийством. Однако даже поверхностное ознакомление с документами показало, что в данном случае была полная необоснованность принятия решения о проведении обыска. После скандала с самосожжением Славиной вся ее техника была тут же возвращена родственникам, потому что не содержала интересующую следствие информацию. Так ради чего десяток вооруженных собровцев вломились в 6:00 в квартиру, где явно не ожидалось сопротивления, тем более вооруженного. О чем думал следователь?» — цитирует Мысловского Znak.com.

«Вы сказали, что она была неуравновешенным человеком, — добавил Путин. — То есть, это не связано со злоупотреблениями какими-то со стороны органов следствия».

2 октября в Нижнем Новгороде Ирина Славина покончила с собой перед зданием УМВД, оставив в Facebook запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до этого у журналистки провели обыск по делу о «нежелательной организации». Славина проходила по нему в качестве свидетеля. СК дважды отказал в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства.