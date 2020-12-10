Правозащитники начали сбор подписей против изменения закона о митингах

Проект «ОВД-Инфо» объявил сбор подписей с требованием не допустить изменения закона о митингах. Авторы открытого письма призывают подписать его общественные организации, политиков, экспертов, лидеров мнений и всех россиян, «которые хотят сохранить в нашей стране свободу собраний».

«Если поправки пройдут все этапы утверждения и его подпишет президент, то это станет сильнейшим ударом по свободе собраний в России», — говорят правозащитники.

Они напоминают, что законодатели, кроме прочего, предлагают усложнить процедуру согласования массовых акций и работу на них журналистов, запретить пикетные очереди и акции у зданий ФСБ и МВД.

«Эти законопроекты направлены на непропорциональное ограничение свободы мирных собраний и выражения мнения. Многие их положения вступают в конфликт с действующими федеральными законами, позициями Конституционного суда, а также сложившейся правоприменительной практикой, закрепленной в том числе в постановлениях Верховного Суда», — констатируют в «ОВД-Инфо».

«ОВД-Инфо» — независимый правозащитный медиапроект, который с помощью горячей линии собирает информацию о задержаниях на публичных акциях и других случаях политпрессинга и координирует юридическую помощь задержанным.