Тихановская назвала «железным занавесом» закрытие границ Белоруссии

Александр Лукашенко, закрывая границы Белоруссии, надеется, что это поможет ему скрыть свои преступления, считает Светлана Тихановская.

«За 26 лет Лукашенко вернул Беларусь во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь — и с железным занавесом. Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ — огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления», — заявила Тихановская.

Ранее власти Белоруссии объявили о введении временного запрета на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Официально границы закрываются для предотвращения распространения коронавируса.