Детский хоспис «Дом с маяком» оштрафовали на 200 тысяч рублей

Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей из-за допущенных ошибок при ведении журнала учета и использования наркотических лекарственных препаратов. Об этом сообщила руководитель хосписа Лида Мониава в Facebook. По ст. 6.16 КоАП РФ хоспис могли оштрафовать и на 400 тыс. руб. или приостановить его работу.

28 ноября в хосписе прошла внеплановая проверка МВД. Мониава рассказала, что она проводилась после жалобы, в которой говорилось, что учреждение выписывает слишком много лекарств 12-летнему мальчику Коле. Как пишет «Новая газета», в ходе судебного заседания выяснилось, что жалобу написала некая Ираида Волкова. Она указала, что Мониава «таскает Колю по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала его в общеобразовательную школу, ничего не боится, мотивируя тем, что у нее есть покровители». Также в жалобе говорится, что лекарства Коле якобы выдаются за счет других детей»

Главный врач хосписа Григорий Климов сообщал, что полицейские не нашли нарушений при использовании лекарств, но составили протокол из-за несвоевременного заполнения журнала учета препаратов.