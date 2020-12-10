Леонид Волков: Как Путин стал главным спонсором неонацистов

Мы уже привыкли к тому, что главным отличительным признаком современного "недостойного правления" является тотальное лицемерие.

Власть, которая с утра до ночи рассказывает о тлетворном влиянии "Гейропы", отправляя туда учиться детей и скупая там недвижимость; власть, которая с утра до ночи призывает к скромности и говорит о нетерпимости к коррупции, и ворует не миллионами и даже не миллиардами, а десятками, сотнями миллиардов; власть, которая с утра до ночи говорит о духовности, и погрязла в разврате и роскоши какого-то тиберианского масштаба.

И этим всем уже никого не удивить.

Но все же даже на этом фоне такого уже "привычного" лицемерия как-то выделяется и особенно впечатляет то, как Путин стал главным спонсором, духовным лидером и патроном неонацистов по всему миру.

Победа — главная скрепа. Культ Победы — со всеми признаками неоязычества, со своим легендариумом и пантеоном героев, с жесточайшей нетерпимостью к инаковерующим — новая государственная религия. Главная стройка 2020 года — "Храм Вооруженных сил", капище этого культа. Главное событие 2020 года — 75-летие Победы. Вокруг этого вертится весь путинский мир.

... и вот в Москву в очередной раз приезжает делегация из партии "Альтернатива для Германии" (AfD, АдГ) — партии крайне правых евроскептиков и популистов, которая возникла как объединение нескольких маргинальных политических движений, в том числе и осколков неонацистской NPD. Около 40% сторонников АдГ относили себя к внутрипартийному движению, которое скромно называется "Крыло" ("Der Flügel"), без уточнения — какое именно крыло; в апреле этого года "Крыло" было официально распущено правлением партии после того, как немецкая Служба охраны конституционного порядка признало "Крыло" правоэкстремистским движением. Основатель и почетный председатель партии Александр Гауланд голосовал против роспуска.

Впрочем, хотя "Крыло" было распущено, его создатель Бьорн Хёке остается не просто членом AfD, но и председателем фракции AfD в парламенте Тюрингии. Одна из его цитат: "Большая проблема, что Гитлера описывают, как абсолютное зло; в истории не бывает черного и белого".

Но Хёке просто слишком прямолинеен; почетный председатель Гауланд, опытный юрист и публицист, умеет выразиться тоньше. "Немцы были всего лишь жертвами национал-социализма, преступниками были только Гитлер и парочка ведущих нацистов", или, скажем "Гитлер и национал-социализм были лишь маленьким пятнышком (дословно: Vogelschiss, т.е. "как птичка насрала") на тысячелетней немецкой истории". И так далее, и так далее.

Это я за 10 минут нагуглил для примеров (просто по фамилиям лидеров AfD и фамилии "Гитлер"), можно дальше копаться, там бесконечные пласты.

Так вот. Когда вы читаете новость: «В Бундестаге потребовали отмены санкций против России», «Немецкие депутаты сомневаются в "отравлении" Навального», «Политики из Германии высоко оценили голосование по поправкам в Конституции», «Делегация из Бундестага посетила Крым» и так далее — это все про ребят из AfD. Они приняты в Кремле, обласканы Путиным и Лавровым, они с утра до ночи отрабатывают все кремлевские темники. Нет ни малейшего сомнения в том, что эта работа щедро оплачивается (щедро — по их меркам; для Путина — это карманная мелочь). Сейчас именно на AfD возложена важнейшая задача — сеять сомнения относительно того, что случилось с Алексеем Навальным, продвигать кремлевскую версию о том, что "то ли панкреатит, то ли диабет, но точно ничего неясно". И они отрабатывают искренне и рьяно — чего стоит только запрос о разъяснениях из 76 пунктов, который парламентская фракция AfD недавно отправляла в администрацию канцлера: видно, что писала этот запрос Маргарита Симоньян или Мария Захарова, а в AfD его просто на немецкий перевели.

А то, что при этом они еще и позиговывают — ну, на это Путину плевать.

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