Первая волна эпидемии смела 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса

В России, пострадав от первой волны коронавируса, прекратили свое существование около 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Первая волна принесла серьезнейшие потери в экономическом плане — 4,5 млн ИП, малых и средних предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились, прекратили свое существование», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

В конце мая бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщал президенту Владимиру Путину, что свыше 4 млн компаний и индивидуальных предпринимателей в России пострадали от карантинных ограничений. «Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорилось в докладе. При этом предприниматели жаловались, что не могут получить господдержку, даже если заняты в пострадавших от пандемии отраслях.

Наблюдается сложная ситуация в работе малого и среднего бизнеса, треть компаний может перестать функционировать в результате второй волны коронавируса говорил в конце ноября на Общероссийском гражданском форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отмечал, что государство должно в значительной степени увеличить поддержку МСБ, а также населения. «Вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую волну», — сказал тогда глава Счетной палаты.



В Кремле ранее заявляли, что не видят предпосылок для того, чтобы принимать дополнительные меры поддержки экономики и бизнеса.