Социолог Алексей Захаров: Нельзя думать только о собственном имидже

Вчера впервые за более чем 2 недели проехал в метро, и по привычке посчитал носящих маски. Получился самый высокий процент за все время моих наблюдений: у 70.7% маска надета правильно, 15.4% — маска надета неправильно (нос открыт), 13.9% — маска на подбородке или отсутствует.

Это — хорошая новость, хотя процент мог быть и выше. Можно спорить о том, насколько жесткими и продолжительными должны быть ограничительные меры, и как много денег должно государство давать на поддержку бизнеса и граждан, потерявших работу. Однако соблюдение социального дистанцирования — и, в первую очередь, ношение масок в помещениях — вещь почти бесплатная, очевидная и необходимая, по крайней мере до всеобщей вакцинации (и, возможно, какое-то время после). Маски и другие меры снижают число людей, которое может заразить один больной, и не позволяют эпидемии быстро распространяться.

Однако во многих регионах с ношением масок, по всей видимости, беда. Одна из причин этого — то, что руководство нашей страны — и, в первую очередь, сам Путин — не проявляет лидерских качеств и не думает о том, как подавать правильный пример. Хотя возможности лично Путина в этом плане очевидно, наиболее широкие среди всех россиян. Понятно, что есть риски и для имиджа (вспомним питерского губернатора Беглова, поднятого на смех), и для здоровья — но ведь нельзя думать только о собственном имидже и собственной безопасности. Если вы стоите во главе страны, то для вас должны быть вещи и поважнее.