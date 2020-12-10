Павел Чиков ко Дню прав человека

Есть такие штуки, которые вроде как должны быть, но на деле их нет. На них все время наезжают, обвиняют, их сторонников и защитников попрекают и пытаются уличить в дурных намерениях.

Они вроде написаны в Основных Документах и даже выбиты в камне, но любой стражник может надругаться над ними и отобрать. И в этот момент вдруг оказывается, что ничего важнее и нет. Внезапно они самое главное, лежат в самом низу пирамиды потребностей. Просто когда ты чуть выше, перестаешь их видеть и осознавать.

Они как заповеди, только для всех, с рождения и не обусловлены никакими встречными обязательствами. Может, именно поэтому любители обособиться от других, выделиться и изолироваться так их не любят.

А для нас это просто дело жизни. Пока мы рядом, будем их защищать. Для каждого из вас. С днем прав человека!

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