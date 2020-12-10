Суд в Крыму заочно приговорил к 19 годам колонии бывшего вице-премьера республики

Верховный суд Крыма признал бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова виновным в организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России. Как передает ТАСС, его заочно приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат Николай Полозов заявил, что обжалует приговор вплоть до ЕСПЧ.

По версии следствия, Ислямов создал в поселке Чонгар Херсонской области и возглавил вооруженный отряд численностью не менее 150 человек, напоминает УНИАН. Отряд был создан для блокады Крыма со стороны Украины и вооруженной борьбы, для «отторжения Республики Крым из состава РФ». Ислямова также обвинили в том, что в ноябре 2015 года он вместе с бойцами отряда подорвал линии электропередач у поселка Чаплынка Херсонской области, из-за чего электроэнергия перестала поступать на полуостров.

Защита Ислямова неоднократно заявляла, что его преследование является сугубо политически мотивированным. Ислямов является гендиректором телеканала ATR и вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар.