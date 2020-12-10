Прокуратура ведет расследование в отношении сына Джо Байдена

Прокуратура штата Делавэр в США ведет расследование в отношении Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена.

«Вчера я впервые узнал, что прокуратура США в Делавэре сообщила моему юрисконсульту, что они расследуют мои налоговые дела. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — говорится в сообщении самого Хантера Байдена.

Источник AP говорит, что следователи изучают финансовые отношения Хантера Байдена с китайскими партнерами, а расследование началось еще в 2018 году, за год до того, как его отец выдвинулся кандидатом на пост президента.



«Избранный президент Байден глубоко гордится своим сыном, который преодолел трудные испытания, включая жестокие личные нападки последних месяцев, только чтобы стать сильнее», — заявили в его переходной команде.