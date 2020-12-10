В Facebook ответили на иск с требованием продать Instagram и WhatsApp

В компании Facebook назвали попыткой пересмотра истории иск Федеральной торговой комиссии США и 46 штатов, которые обвинили компанию в злоупотреблении своим лидирующим положением на рынке социальных сетей с целью подавления конкурентов. Истцы, в частности, добиваются, чтобы суд принудил Facebook избавиться от мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram.

«Федеральная торговая комиссия и генеральные прокуроры штатов сегодня атакуют два наших приобретения: Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году. В то время обе сделки были проверены соответствующими антимонопольными органами <…> Регуляторы одобрили их, потому что они не угрожали конкуренции. Теперь, много лет спустя, по-видимому, не обращая внимания на установленный закон или последствия для инноваций и инвестиций, агентство заявляет, что ошиблось и требует переделки. Помимо того, что это ревизионистская история, антимонопольное законодательство должно работать совсем не так. Ни один американский антимонопольный орган никогда раньше не возбуждал подобных дел, и не зря», — говорится в заявлении Facebook.