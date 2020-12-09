СК возбудил уголовные дела на рестораторов Петербурга

Два уголовных дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Петербурге из-за работы трех баров вопреки запрету властей.

Как поясняют в СК, заведения работали, нарушая постановление правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространения COVID-19». Роспотребнадзор возбудил административное дело и временно запретил их работу. Но бары не подчинились. Поэтому СК возбудил уголовные дела.

Ранее о возможном возбуждении уголовных дел в отношении владельцев заведений, работающих по ночам, говорил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Петербургу Сергей Капитонов. В ходе последнего рейда в одном из баров Петербурга силовики избили посетителей.

Бизнес неоднократно просил власти города смягчить коронавирусные ограничения и компенсировать убытки, но его не услышали. Тогда рестораторы объявили о неповиновении — десятки заведений отказались закрываться на ночь и в новогодние праздники.