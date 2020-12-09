Путин причиной подорожания продуктов назвал попытку подогнать внутренние цены под мировые

Президент Владимир Путин выразил недоумение ростом цен на продукты в России.

«Рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? — сказал президент на совещании по экономическим вопросам. — Сахарный песок — Министр сельского хозяйства сейчас докладывал — внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на полтора процента? <…> А подсолнечное масло — 23,8 процента, и продолжает расти; мука — 12,9 выросла, макаронные изделия — 10,5; хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3 процента — это-то почему?»

Объяснение Путин нашел сам: «Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности». Он отметил, что все инструменты сдерживания роста цен «известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит».