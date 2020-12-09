Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин.

«Это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP (надлежащей лабораторной практике). Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину», — заявил Коджа, передает газета Habertürk (цитата по ТАСС).

По словам Коджи, в Турции вакцина также не смогла получить лицензию и «по этой причине вышла за рамки наших интересов». Коджа не уточнил, о какой российской вакцине идет речь, но ранее Турция говорила о проведении у себя третьей фазы испытаний препарата «Спутник V», передает Reuters.

Турция подписала контракт на закупку 50 млн доз вакцины от COVID-19 у китайской компании Sinovac Biotech Ltd и планирует начать вакцинацию в этом месяце. Коджа сказал, что стране нужно больше вакцины, поэтому Анкара работает над доставкой 25 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech.