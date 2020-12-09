Попова поддержала ограничения для бизнеса в Петербурге

Глава Роспотребнадзора Анна Попова «высоко оценила меры, которые принимаются сегодня в Петербурге для стабилизации эпидемической обстановки», заявили в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

«Они абсолютно адекватны сегодняшней ситуации. Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались, и контроль за ними был неукоснительным», — цитирует мэрия слова главного санврача.

Скандал вокруг коронавирусных ограничений, введенных в Петербурге, разразился после демарша ряда владельцев предприятий общепита, которые отказываются закрывать заведения на новогодние каникулы, как того требуют власти. В ходе рейда в ночь с 8 на 9 декабря силовики избили людей в одном из баров. В Кремле от конфликта предпочли дистанцироваться, а СК грозит рестораторам уголовными делами.