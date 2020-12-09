Силовики грозят уголовными делами барам Петербурга

UPD: Два уголовных дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Петербурге из-за работы трех баров вопреки запрету властей.

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Власти Петербурга и правоохранительные органы намерены ужесточить контроль за барами и ресторанами, работающими в ночное время. Рейды и проверки будут усилены, сообщил первый зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Петербургу Сергей Капитонов в свою очередь заявил, что по фактам работы баров в ночное время могут быть возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе последнего рейда в одном из баров Петербурга силовики избили посетителей. При этом, по словам вице-губернатора Евгения Елина, сотрудники правоохранительных органов освобождали коллегу и чиновника Смольного, оказавшихся там в заложниках. «Насилие для рестораторов в отношении жителей неприемлемо», — сказал он. А вот «со стороны полиции насилие — это обязанность». «В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка», — подчеркнул вице-губернатор.