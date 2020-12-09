Власти подтвердили утечку персональных данных переболевших COVID-19 москвичей

Власти признали утечку данных москвичей, которые переболели коронавирусом. По словам руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было: «Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам».

Ранее издание Readovka обнаружило в интернете списки переболевших коронавирусом москвичей. В онлайн-документах доступны данные 300 тыс. больных. Среди них ФИО, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов. Также в Сеть утекли данные о серверах 1С, и ключи для подключения к системе учета коронавирусных больных.