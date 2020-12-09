Лида Мониава: Как запугивают медиков

Я сегодня весь день провела на сайте Мосгорсуда. Оказалось, что там можно посмотреть все дела, которые проходили по той же статье, что теперь и Детский хоспис. 6.16 КоАП - нарушение правил оборота наркотических средств. Это реально антиутопия.

В Москве есть огромная городская больница имени Юдина. Которой раньше руководил Денис Проценко. В которой 58 тысяч операций ежегодно и 3,5 тысячи сотрудников работают. И вот в эту больницу пришла несколько лет назад полиция и села проверять, как медики заполняют журналы.

Нашли страшное – медсестра ввела пациенту в операционной номер 2 фентанил, а в журнале ошиблась и написала, что дело было в операционной №1.

Еще полиция обнаружила, что при заполнении огромной кипы журналов медики делали описки, а потом эти описки исправляли. И теперь священные журналы содержат «исправления».

Из-за этих 2 нарушений полиция составила протокол, передала дело следователю. Следователь вызывал больницу к себе, требовал объяснения, как могло случиться такое страшное происшествие. Следователь собрал 23 официальных документа(!) и приложил их к делу в качестве доказательств о случившемся. Потом следователь передал дело в суд.

И вот все собрались в суде, куча народу. Слушали дело. Решили, что медики виноваты и назначили им штраф.

Сумма штрафа не указана, думаю что 200 тыс, т.к. по аналогичным делам назначали 200 тыс.

200 тысяч рублей в гос.казну заплатил Федеральный центр трансплантологии имени Шумакова. К ним тоже пришла полиция и обнаружила, что они регистрируют все операции, связанные с оборотом «наркотических» лекарств в журнале, формат которого устарел. Надо было делать все то же самое, но в журнале другой формы.

Еще они обнаружили, что «в журналах регистрации не отражаются результаты проведенной инвентаризации». За эти 2 нарушения полиция написала протокол, работал следователь, судил суд.

На суде на полном серьезе шло обсуждение, стоит ли из-за этой ситуации приостанавливать деятельность Федерального центра трансплантологии имени Шумакова. Слава Богу, решили что закрывать институт не надо и «штраф сможет обеспечить достижение цели административного наказания».

То есть цель всех этих проверок – административное наказание, получить деньги с медиков?

Еще судили московский Диагностический клинический центр №1. Они не проставили в гребаном журнале учета порядковые номера!

А еще у них отсутствовала городская телефонная связь в комнате, где хранились наркотики (непорядок!). И на входную дверь в комнату с наркотиками у них не было документа, «подтверждающего 2-й класс устойчивости двери к взлому». С них тоже взяли 200 тысяч.

Так живут уже много лет медицинские учреждения с лицензией на наркотики. Заполняют бессмысленное количество сложных журналов и выполняют безумное количество безумных требований уже 100 лет как устаревших законов.

Потом люди в полицейской форме и с погонами приходят к врачам и медсестрам и проверяют все это. Почему вы сделали помарку в журнале? Почему вы написали в журнале операционная №1, вместо операционная №2? Почему у вас нет документа о том, что эта дверь имеет 2-й класс устойчивости к взлому? Почему вы не проставили нумерацию в строчках?

В такие моменты медики впадают в панику и начинают всерьез думать, что их сейчас посадят. Паника распространяется на все учреждение.

В день, когда в хоспис пришли из полиции, весь хоспис стоял на ушах. 3 человека мне сказали, что думают увольняться, потому что не хотят сидеть в тюрьме. Медсестры писали, что готовы из своей зарплаты оплатить штраф, потому что это ведь они страшно виноваты.

Проверки из МВД наводят на медиков и на всех сотрудников учреждения огромный страх. Будут они в этот момент хорошо работать с пациентами? Нет, они будут бояться. И будут увольняться в панике, потому что просчитали в уме, как будут отдавать 200-400 тысяч из своей зарплаты или сидеть в тюрьме. А у многих ведь дети, родители и прочие обстоятельства.

После такого медики 1000 раз подумают, выписывать им пациенту рецепт на наркотический препарат, делать сейчас назначение - или может «рано еще», «подождем немного», «авось обойдется»? Пациенты лишнее время страдают от боли.

Практически все судебные дела в больницах на сайте Мосгорсуда были по результатам плановых проверок. То есть больницы предупреждали, что такого-то числа к ним придут проверять то-то. У них было время проверить и поправить все эти дурацкие журналы, но все равно находились ошибки.

Почему? Ведущие больницы тупые или может потому что нереалистично, даже зная о проверке, учесть все эти безумные нормы и правила? В наш хоспис пришли с ВНЕплановой проверкой из-за жалобы на меня и Колю – посреди работы, без предупреждения. У нас не было времени ничего проверить и исправить.

Наши нарушения: мы положили в сейф корешки от рецептов и не внесли их в журнал учета корешков, мы переложили лекарства из сейфа долгого хранения в сейф краткосрочного хранения, оформили на это накладные, но не успели на момент проверки оформить перекладывание с места на место в журналах. А еще наши журналы не были «прошнурованы, пронумерованы, проштампованы и заверены подписью руководителя».

Зато у нас были все бумажки на двери, сейфы и окна. Хоспис на это потратил 2-3 миллиона денег, чтобы купить правильные двери, правильные сейфы и поставить правильные окна. Но никто нас за это не похвалит, все равно будут судить, не за это, так за что-нибудь другое, например за отсутствии журнала учета корешков от рецептов.

Все факты о нарушениях и судебных делах я взяла с сайта Мосгорсуда. Раздел поиск по судебным делам – расширенный поиск - статья 6.16 – а дальше скачивала судебные акты и читала.

Хочу спросить 2 вопроса:

1. Вы захотите идти на работу, на которой если вы в журнале на 1 цифру ошибетесь, то придет полиция и будут вас судить?

2. Вы захотите, если не дай Бог заболеют ваши родственники, чтобы им дали обезболивание?

Обезболивание скорее всего не дадут, потому что никто не хочет в тюрьму. Лучше не получать лицензию «на наркотики», не назначать препарат, лучше вообще уйти из медицины. От греха с ошибкой в журналах - куда подальше.

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