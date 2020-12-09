Чубайс Навальному: «Юному ленинцу от старого комсомольца»

В ответ на слова Алексея Навального о том, что Анатолий Чубайс «старый комсомолец», который «уже 20 лет прислуживает Путину», экс-глава «Роснано» сравнил оппозиционера с юным ленинцем.

Комментарием про «старого комсомольца» Навальный снабдил видео Ильи Яшина, который выпустил ролик, посвященный Чубайсу. В нем глава Красносельского муниципального округа Москвы разобрал «как Чубайс помогал Путину возглавить страну и какие услуги оказывал ему все эти годы».

«Юному ленинцу от старого комсомольца», — озаглавил Чубайс свой ответ Навальному. «Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист. Если аргументы противника не получалось отразить логикой в очном споре, Ленин непременно переходил к оскорблениям и площадной брани. Мы как-то встречались в очной полемике с А.А.Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен. Похоже, дело Ленина, действительно, живет», — написал он в Facebook.