Close

В российском посольстве назвали ошибкой обвинение в Дании гражданина РФ в шпионаже

09.12.2020

Посольство РФ в Дании считает ошибкой, предъявленные российскому гражданину обвинения в шпионаже.

«В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — сказали «Интерфаксу» в посольстве.

Прокуратура Дании ранее сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в этой стране. По данным ведомства, он находится под стражей с начала июля по подозрению в передаче данных о датских энергетических технологиях российской разведке.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.