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Белорусский филиал «Медиазоны» уведомили о блокировке за распространение экстремистских материалов

09.12.2020

Министерство информации Белоруссии прислало письменное уведомление о блокировке ресурса mediazona.by, который является филиалом российского издания «Медиазона». 

Причиной запрета доступа на территории Белоруссии стало «распространение информационной продукции, признанной экстремистской» и упоминается запрет telegram-канала NEXTA Live. Ранее суд в Минске признал NEXTA и его логотип экстремистскими.

В «Медиазоне» отмечают, что в копии приказа министра информации Игоря Луцкого нет ссылок на конкретные материалы, а между тем издание не публиковало ссылки на NEXTA Live или фото и видео с логотипом канала после того, как они были признаны экстремистскими.

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